26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Брага
Брага
4-1-2-3
1
Матеус
4
Рибейру
13
Феррейра
4
Ниакате
2
Гомес
6
Карвальо
6
Орта
19
Эль Уаззани
21
Орта
99
Гитан
77
Брума
3-2-2-2-2
90
Мишпати
13
Давидзаде
44
Стойич
4
Шломо
6
Асанте
3
Ревиво
28
Сиссоко
8
Перец
77
Давида
36
Каничовски
99
Тургеман
19
13
Феррейра
26
Арри-Мби
26
Арри-Мби
13
Феррейра
6
Карвальо
29
Горби
29
Горби
6
Карвальо
99
Гитан
17
Гарби
17
Гарби
99
Гитан
4
Рибейру
78
Фернандеш
78
Фернандеш
4
Рибейру
19
Эль Уаззани
9
Фернандес
9
Фернандес
19
Эль Уаззани
Остались в запасе
Брага
Маккаби
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
17
João Gonçalves
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
22
Офек Мелика
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
8
Йорис ван Овереем
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
48
Ido Oli
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
17
João Gonçalves
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
8
Йорис ван Овереем
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
48
Ido Oli
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Брага - Маккаби
3
2
3
Всего ударов по воротам
31
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
12
Офсайды
0
3
Количество передач
535
413
Сейвы
1
8
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
25
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
3.51
1.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» против «Маккаби», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага» – «Маккаби»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»