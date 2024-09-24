25 сентября 2024 года на «Арене Коринтианс» пройдет ответный матч 1/4 финала Копа Судамерикана между «Коринтианс» и «Форталеза». После первой встречи, в которой «Коринтианс» победил 2:0, команда из Сан-Паулу имеет заметное преимущество перед ответной игрой.

«Коринтианс»

«Коринтианс» находится в отличной форме, победив в последних 4 матчах турнира Копа Судамерикана, включая важную выездную победу над «Форталеза». Команда также стабильно забивает, отличившись 11 раз в последних 5 матчах. Успешные выступления на домашнем стадионе дают дополнительные надежды на положительный исход.

Последние матчи:

«Форталеза»

«Форталеза» подошла к этому матчу после крупного поражения 0:2 на домашнем поле, что усложняет их задачу в ответной игре. Команда нестабильна, пропуская 8 голов в последних 5 матчах. Несмотря на это, они демонстрируют волю к борьбе и могут создать проблемы для соперника.

Последние матчи:

Личные встречи

Последняя встреча завершилась победой «Коринтианс» 2:0 на выезде. В очных встречах преимущество чаще всего оказывалось у «Форталезы», которая не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника. Однако в этом сезоне «Коринтианс» демонстрирует уверенную игру.

Последние встречи:

«Форталеза» 0:2 «Коринтианс» (18.09.2024)

«Форталеза» 1:0 «Коринтианс» (25.08.2024)

«Коринтианс» 0:0 «Форталеза» (05.05.2024)

«Форталеза» 2:0 «Коринтианс» (04.10.2023)

«Коринтианс» 1:1 «Форталеза» (27.09.2023)

Статистика

«Коринтианс»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

«Форталеза»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Коринтианс» находится в лучшей форме, а победа в первом матче позволяет команде чувствовать себя уверенно. Учитывая проблемы «Форталеза» в обороне, можно ожидать, что хозяева вновь добьются успеха и пройдут в полуфинал турнира.

Рекомендации для ставок:

Победа «Коринтианс» – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Коринтианс» за коэффициент 1.80.