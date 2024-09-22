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    • «Галатасарай» жестко потроллил Моуринью после победы над «Фенербахче»

    «Галатасарай» жестко потроллил Моуринью после победы над «Фенербахче»

    «Фенербахче» в 6-м туре чемпионата Турции проиграл дома «Галатасараю» (1:3).

    После игры пресс-служба «Галатасарая» посвятила пост главному тренеру «Фенера» Жозе Моуринью.

    «Галатасарай» разместил измененную обложку книги Моуринью. Вместо The Special One («Особенный») издание переименовали в The Crying One («Плачущий»).

    «Книга «Плачущий» в магазинах [домашнего для «Фенербахче» стамбульского] района Кадыкей», – написал «Галатасарай».

    • Моуринью впервые проиграл с «Фенербахче» в чемпионате.

    Фото: соцсети «Галатасарая»

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.09.2024 08:34
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