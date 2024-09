«Галатасарай» жестко потроллил Моуринью после победы над «Фенербахче»

«Фенербахче» в 6-м туре чемпионата Турции проиграл дома «Галатасараю» (1:3).

После игры пресс-служба «Галатасарая» посвятила пост главному тренеру «Фенера» Жозе Моуринью.

«Галатасарай» разместил измененную обложку книги Моуринью. Вместо The Special One («Особенный») издание переименовали в The Crying One («Плачущий»).

«Книга «Плачущий» в магазинах [домашнего для «Фенербахче» стамбульского] района Кадыкей», – написал «Галатасарай».

Моуринью впервые проиграл с «Фенербахче» в чемпионате.

Фото: соцсети «Галатасарая»