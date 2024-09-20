Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Унион» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024

    «Унион» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» состоится матч 4-го тура Бундеслиги, где «Унион» примет «Хоффенхайм». Ожидается напряжeнное противостояние, учитывая текущую форму обеих команд.

    «Унион»

    «Унион» демонстрирует хорошую форму, находясь на 9-м месте после трeх туров. Команда набрала 5 очков и сохраняет стабильность в обороне, пропустив всего два гола в последних пяти матчах. Хотя «Унион» забивает не много – 4 гола в последних пяти играх, оборонительная игра позволяет команде оставаться конкурентоспособной. Команда Бо Свенссона не проигрывает в 4 последних матчах, что говорит о хорошей организации игры.

    Последние матчи:

    • РБ Лейпциг 0:0 «Унион»
    • «Унион» 1:0 Санкт-Паули
    • Майнц 1:1 «Унион»
    • Greifswalder FC 0:1 «Унион» (Кубок)
    • «Унион» 1:1 Реал Сосьедад (товарищеский матч)

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» показывает менее стабильные результаты, находясь на 14-м месте с 3 очками. Команда Пеллегрино Матараццо пропускает много – 13 голов в последних пяти матчах. Однако в атаке «Хоффенхайм» также выглядит достойно, забив 7 голов за те же пять матчей. Лидер команды Андрей Крамарич забил 4 гола в 4 матчах, что делает его ключевой фигурой в атакующих действиях. Команда продолжает испытывать проблемы в обороне, пропуская в каждом из последних четырeх матчей.

    Последние матчи:

    • «Хоффенхайм» 1:4 Байер
    • Айнтрахт Ф 3:1 «Хоффенхайм»
    • «Хоффенхайм» 3:2 Хольштайн Киль
    • Вюрцбургер Киккерс 2:2 «Хоффенхайм» (Кубок, победа по пенальти 5:3)
    • «Хоффенхайм» 0:2 Фулхэм (товарищеский матч)

    Личные встречи

    В последних матчах между «Унионом» и «Хоффенхаймом» преимущество чаще было на стороне хозяев поля. В прошлом сезоне команды обменялись победами на своих стадионах: «Унион» выиграл 1:0 в гостях, а «Хоффенхайм» одержал победу 4:2 на своeм поле.

    Последние встречи:

    • «Хоффенхайм» 0:1 «Унион» (2024)
    • «Унион» 0:2 «Хоффенхайм» (2023)
    • «Хоффенхайм» 4:2 «Унион» (2023)

    Прогноз на матч

    «Унион» демонстрирует стабильную оборонительную игру, тогда как «Хоффенхайм» больше полагается на свою атаку, но при этом страдает от слабой защиты. В последних личных встречах «Унион» часто успешно сдерживал соперника, что может сыграть решающую роль в этом матче. Ожидается, что игра будет напряжeнной, и оборонительная тактика хозяев сможет принести результат.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Униона» с форой (0) – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Униона» с форой (0) за коэффициент 1.85.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2024 13:06
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+