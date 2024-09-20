«Унион» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» состоится матч 4-го тура Бундеслиги, где «Унион» примет «Хоффенхайм». Ожидается напряжeнное противостояние, учитывая текущую форму обеих команд.

«Унион»

«Унион» демонстрирует хорошую форму, находясь на 9-м месте после трeх туров. Команда набрала 5 очков и сохраняет стабильность в обороне, пропустив всего два гола в последних пяти матчах. Хотя «Унион» забивает не много – 4 гола в последних пяти играх, оборонительная игра позволяет команде оставаться конкурентоспособной. Команда Бо Свенссона не проигрывает в 4 последних матчах, что говорит о хорошей организации игры.

Последние матчи:

РБ Лейпциг 0:0 «Унион»

«Унион» 1:0 Санкт-Паули

Майнц 1:1 «Унион»

Greifswalder FC 0:1 «Унион» (Кубок)

«Унион» 1:1 Реал Сосьедад (товарищеский матч)

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» показывает менее стабильные результаты, находясь на 14-м месте с 3 очками. Команда Пеллегрино Матараццо пропускает много – 13 голов в последних пяти матчах. Однако в атаке «Хоффенхайм» также выглядит достойно, забив 7 голов за те же пять матчей. Лидер команды Андрей Крамарич забил 4 гола в 4 матчах, что делает его ключевой фигурой в атакующих действиях. Команда продолжает испытывать проблемы в обороне, пропуская в каждом из последних четырeх матчей.

Последние матчи:

«Хоффенхайм» 1:4 Байер

Айнтрахт Ф 3:1 «Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» 3:2 Хольштайн Киль

Вюрцбургер Киккерс 2:2 «Хоффенхайм» (Кубок, победа по пенальти 5:3)

«Хоффенхайм» 0:2 Фулхэм (товарищеский матч)

Личные встречи

В последних матчах между «Унионом» и «Хоффенхаймом» преимущество чаще было на стороне хозяев поля. В прошлом сезоне команды обменялись победами на своих стадионах: «Унион» выиграл 1:0 в гостях, а «Хоффенхайм» одержал победу 4:2 на своeм поле.

Последние встречи:

«Хоффенхайм» 0:1 «Унион» (2024)

«Унион» 0:2 «Хоффенхайм» (2023)

«Хоффенхайм» 4:2 «Унион» (2023)

Прогноз на матч

«Унион» демонстрирует стабильную оборонительную игру, тогда как «Хоффенхайм» больше полагается на свою атаку, но при этом страдает от слабой защиты. В последних личных встречах «Унион» часто успешно сдерживал соперника, что может сыграть решающую роль в этом матче. Ожидается, что игра будет напряжeнной, и оборонительная тактика хозяев сможет принести результат.

Рекомендации для ставок:

Победа «Униона» с форой (0) – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа «Униона» с форой (0) за коэффициент 1.85.