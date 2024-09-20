«Вест Хэм» – «Челси»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Лондон» состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Англии между «Вест Хэмом» и «Челси». Оба клуба идут в середине таблицы, и матч обещает быть напряженным.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» занимает 14-е место с 4 очками после 4 туров. Команда показывает нестабильные результаты, но в последних 6 матчах всегда забивает. Джеррод Боуэн остается лидером атаки, на его счету 2 гола в 5 матчах.
Последние матчи:
- «Фулхэм» 1:1 «Вест Хэм»
- «Вест Хэм» 1:3 «Манчестер Сити»
- «Вест Хэм» 1:0 «Борнмут» (Кубок)
- «Кристал Пэлас» 0:2 «Вест Хэм»
- «Вест Хэм» 1:2 «Астон Вилла»
«Челси»
«Челси» идет на 8-м месте с 7 очками после 4 туров. В последних играх команда выглядит уверенно, стабильно забивая в каждом из последних 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Чуквунонсо Мадуэке, у него 4 гола в 5 матчах.
Последние матчи:
- «Борнмут» 0:1 «Челси»
- «Челси» 1:1 «Кристал Пэлас»
- «Серветт» 2:1 «Челси» (Лига Конференций)
- «Вулверхэмптон» 2:6 «Челси»
- «Челси» 2:0 «Серветт» (Лига Конференций)
Личные встречи
Последние встречи команд показывают, что матчи между ними часто бывают результативными. В прошлом сезоне «Челси» обыграл «Вест Хэм» с разгромом 5:0, но в предыдущей встрече «Вест Хэм» был сильнее на своем поле (3:1).
Последние встречи:
- «Челси» 5:0 «Вест Хэм» (2024)
- «Вест Хэм» 3:1 «Челси» (2023)
- «Вест Хэм» 1:1 «Челси» (2023)
- «Челси» 2:1 «Вест Хэм» (2022)
Статистика
«Вест Хэм»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
«Челси»:
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Ожидается интересное противостояние с акцентом на атаку обеих команд. «Челси» выглядит фаворитом, учитывая их текущую форму и результативность, но «Вест Хэм» традиционно показывает хороший футбол на своем поле.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Челси» – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Челси» за коэффициент 1.85.