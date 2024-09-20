«Вест Хэм» – «Челси»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Лондон» состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Англии между «Вест Хэмом» и «Челси». Оба клуба идут в середине таблицы, и матч обещает быть напряженным.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает 14-е место с 4 очками после 4 туров. Команда показывает нестабильные результаты, но в последних 6 матчах всегда забивает. Джеррод Боуэн остается лидером атаки, на его счету 2 гола в 5 матчах.

Последние матчи:

«Челси»

«Челси» идет на 8-м месте с 7 очками после 4 туров. В последних играх команда выглядит уверенно, стабильно забивая в каждом из последних 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Чуквунонсо Мадуэке, у него 4 гола в 5 матчах.

Последние матчи:

Личные встречи

Последние встречи команд показывают, что матчи между ними часто бывают результативными. В прошлом сезоне «Челси» обыграл «Вест Хэм» с разгромом 5:0, но в предыдущей встрече «Вест Хэм» был сильнее на своем поле (3:1).

Последние встречи:

«Челси» 5:0 «Вест Хэм» (2024)

«Вест Хэм» 3:1 «Челси» (2023)

«Вест Хэм» 1:1 «Челси» (2023)

«Челси» 2:1 «Вест Хэм» (2022)

Статистика

«Вест Хэм»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

«Челси»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Ожидается интересное противостояние с акцентом на атаку обеих команд. «Челси» выглядит фаворитом, учитывая их текущую форму и результативность, но «Вест Хэм» традиционно показывает хороший футбол на своем поле.

Рекомендации для ставок:

Победа «Челси» – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе забьют – Да – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Челси» за коэффициент 1.85.