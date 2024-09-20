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    • «Вест Хэм» – «Челси»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

    «Вест Хэм» – «Челси»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Лондон» состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Англии между «Вест Хэмом» и «Челси». Оба клуба идут в середине таблицы, и матч обещает быть напряженным.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает 14-е место с 4 очками после 4 туров. Команда показывает нестабильные результаты, но в последних 6 матчах всегда забивает. Джеррод Боуэн остается лидером атаки, на его счету 2 гола в 5 матчах.

    Последние матчи:

    «Челси»

    «Челси» идет на 8-м месте с 7 очками после 4 туров. В последних играх команда выглядит уверенно, стабильно забивая в каждом из последних 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Чуквунонсо Мадуэке, у него 4 гола в 5 матчах.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Последние встречи команд показывают, что матчи между ними часто бывают результативными. В прошлом сезоне «Челси» обыграл «Вест Хэм» с разгромом 5:0, но в предыдущей встрече «Вест Хэм» был сильнее на своем поле (3:1).

    Последние встречи:

    • «Челси» 5:0 «Вест Хэм» (2024)
    • «Вест Хэм» 3:1 «Челси» (2023)
    • «Вест Хэм» 1:1 «Челси» (2023)
    • «Челси» 2:1 «Вест Хэм» (2022)

    Статистика

    «Вест Хэм»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Челси»:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Ожидается интересное противостояние с акцентом на атаку обеих команд. «Челси» выглядит фаворитом, учитывая их текущую форму и результативность, но «Вест Хэм» традиционно показывает хороший футбол на своем поле.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Челси» – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Челси» за коэффициент 1.85.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 10:47
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