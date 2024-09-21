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    Мареска высказался о разгроме «Вест Хэма»

    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги матча 5-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:0)

    – С учетом показанной игры, трех набранных очков и того, что мы не пропустили, – это было цельное выступление. То, как игроки верят в идею, в другой стиль игры, как мы работаем без мяча – все это на высшем уровне. Выступление Джексона и Палмера – топ-уровень.

    Я думаю, мы на правильном пути, и это долгий путь. Поскольку у нас сейчас хороший период, кажется, что все хорошо, но не все хорошо. Мы могли бы атаковать лучше, мы могли бы лучше защищаться. Самое главное – как игроки работают вместе.

    – Джексон танцевал после гола.

    – Я не видел танца, если честно. Надеюсь, он сможет делать это дальше. Он фантастически играет. Он очень много работает без мяча. Когда форвард не использует шансы, это не значит, что он играет плохо, такое случается.

    • Дублем в состве «Челси» отметился Николас Джексон. Он также отдал голевой пас Коулу Палмеру, забившему третий мяч в игре.
    • «Челси» сейчас вышел на 2-е место в АПЛ с 10 очками после 5 матчей.

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    Источник: football.london

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    21.09.2024 18:12
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