21.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
4-1-1-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
15
Мавропанос
3
Килман
29
Ван-Биссака
4
Альварес
2
Родригес
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
38
Саммервил
4-2-3-1
97
Санчес
3
Фофана
4
Адарабиойо
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
11
Джексон
10
Палмер
20
Мадуэке
19
Санчо
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
2
Родригес
28
Соучек
28
Соучек
2
Родригес
4
Альварес
18
Солер
18
Солер
4
Альварес
11
Пакета
18
Ирвинг
18
Ирвинг
11
Пакета
38
Саммервил
18
Антонио
18
Антонио
38
Саммервил
3
Фофана
5
Дисаси
5
Дисаси
3
Фофана
17
Фернандес
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
17
Фернандес
19
Санчо
7
Нету
7
Нету
19
Санчо
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
10
Палмер
79
Феликс
79
Феликс
10
Палмер
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
22
Лукаш Фабиански
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вест Хэм - Челси
5
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
17
10
Офсайды
2
0
Количество передач
469
441
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.87
2.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Челси», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»