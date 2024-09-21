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  • «Вест Хэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Вест Хэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 13:20
Вест Хэм
21.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Челси
4' Н. Джексон 18' Н. Джексон 47' К. Палмер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
15
Мавропанос
3
Килман
29
Ван-Биссака
4
Альварес
2
Родригес
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
38
Саммервил
4-2-3-1
97
Санчес
3
Фофана
4
Адарабиойо
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
11
Джексон
10
Палмер
20
Мадуэке
19
Санчо
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
2
Родригес
28
Соучек
28
Соучек
2
Родригес
4
Альварес
18
Солер
18
Солер
4
Альварес
11
Пакета
18
Ирвинг
18
Ирвинг
11
Пакета
38
Саммервил
18
Антонио
18
Антонио
38
Саммервил
3
Фофана
5
Дисаси
5
Дисаси
3
Фофана
17
Фернандес
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
17
Фернандес
19
Санчо
7
Нету
7
Нету
19
Санчо
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
10
Палмер
79
Феликс
79
Феликс
10
Палмер
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
22
Лукаш Фабиански
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вест Хэм - Челси
5
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
17
10
Офсайды
2
0
Количество передач
469
441
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.87
2.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Челси», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм»«Челси»

«Вест Хэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Вест Хэм
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