Матч 21-го тура Второй лиги России пройдет на стадионе «Уралец», где команда «Уралец-ТС» примет «Волну Ковернино». «Уралец-ТС» занимает 8-е место с 23 очками, в то время как «Волна» идет на 7-й позиции с 28 очками. Оба коллектива показывают довольно стабильную игру, но у «Волны» больше забитых мячей, что делает матч интересным с точки зрения атакующего футбола.

Анализ команды «Уралец-ТС»

Команда под руководством Игоря Бахтина показывает стабильные результаты на домашней арене, не проигрывая в 5 из 7 последних домашних матчей. Основной проблемой для команды является недостаточная результативность – «Уралец-ТС» забил всего 5 голов в последних 5 матчах, что составляет 1.00 гола за игру. Оборона также испытывает сложности, пропуская 1.20 гола за матч.

Последние 5 матчей:

«Крылья Советов-2» 3:2 «Уралец-ТС»

«Уралец-ТС» 2:0 «Лада»

«Амкар» 2:0 «Уралец-ТС»

«Уралец-ТС» 1:1 «Амкар» (Кубок России)

«Уралец-ТС» 0:0 «Оренбург-2»

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.00 гола за игру

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Стабильная игра дома (не проигрывает в 5 из 7 матчей)

Анализ команды «Волна»

«Волна Ковернино» под руководством Олега Макеева демонстрирует уверенную атакующую игру. Команда забивает в 12 последних матчах подряд, что говорит о сильной атаке, особенно в последних 5 играх, где «Волна» забила 9 голов (в среднем 1.80 гола за матч). Однако оборона оставляет желать лучшего – команда пропускает в 8 последних играх подряд.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.80 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Забивает в 12 последних матчах

Тактический разбор

Обе команды демонстрируют относительно стабильные результаты, но «Волна» превосходит «Уралец-ТС» по части атакующей игры. При этом у гостей есть явные проблемы с обороной, что делает игру открытой для контратак. «Уралец-ТС» будет стремиться воспользоваться слабостями в защите «Волны», чтобы компенсировать собственные недостатки в атаке.

Личные встречи

08.06.2024 – «Волна Ковернино» 0:1 «Уралец-ТС»

В предыдущей встрече «Уралец-ТС» одержал минимальную победу на выезде, что добавляет интриги в предстоящий матч.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Уралец-ТС»: 2.50

Ничья: 3.20

Победа «Волна»: 2.60

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Обе забьют (1.75). Обе команды демонстрируют результативную игру, особенно «Волна», которая забивает в 12 последних матчах подряд.

Умеренная ставка: Ничья (3.20). С учетом равных шансов на успех у обеих команд, ничейный исход выглядит вероятным.

Более рискованная ставка: Тотал больше 2.5 голов (2.00). Обе команды склонны к результативной игре, особенно «Волна», что делает ставку на большое количество голов вполне возможной.

Рекомендация: Обе забьют за коэффициент 1.75.