Матч 3-го тура Бундеслиги между «Хольштайном» и «Баварией» станет серьезным испытанием для хозяев. «Бавария» показывает мощные выступления на старте сезона, в то время как «Хольштайн» стремится исправить неудачные результаты первых туров.
«Хольштайн»
Под руководством Марселя Раппа «Хольштайн» начал сезон с двух поражений и пока не может найти свою игру. Оборона команды выглядит крайне уязвимой – 11 пропущенных голов за последние пять игр и в среднем 2,2 гола за матч. В атаке «Хольштайн» также нестабилен, забивая в среднем 1,4 гола за игру. Для успешного сопротивления «Баварии» им потребуется значительно улучшить игру в защите.
Последние матчи:
- «Хольштайн» – «Вольфсбург» 0:2
- «Хоффенхайм» – «Хольштайн» 3:2
«Бавария»
Команда Венсана Компани находится в отличной форме, выиграв два первых матча сезона. За последние пять игр «Бавария» забила 16 голов, пропустив всего 2. Средний показатель забитых голов составляет 3,2 за матч, а пропущенных – всего 0,4, что делает их практически непроходимыми для соперников.
Последние матчи:
- «Бавария» – «Фрайбург» 2:0
- «Вольфсбург» – «Бавария» 2:3
Статистика:
- «Хольштайн» пропустил в 5 последних матчах 11 голов, что в среднем составляет 2,2 гола за игру.
- «Хольштайн» забивает в среднем 1,4 гола за матч.
- «Бавария» пропустила всего 2 гола в последних 5 матчах, что дает средний показатель 0,4 гола за игру.
- «Бавария» забила 16 голов за последние 5 матчей, в среднем 3,2 гола за игру.
Личные встречи:
Германия. Кубок, 1/16 финала
- «Хольштайн» 2:2 «Бавария» (13.01.2021)
Прогноз на матч «Хольштайн» – «Бавария»
«Бавария» очевидный фаворит этого противостояния благодаря своему мощному атакующему потенциалу и стабильной защите. «Хольштайн» вряд ли сможет сдержать натиск гостей и скорее всего проиграет, даже несмотря на то, что может найти возможность забить.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Баварии» с форой (-1.5) – коэффициент 1.65
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за коэффициент 1.65.