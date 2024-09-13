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    • Прогноз на матч «Хольштайн» – «Бавария», 14 сентября 2024, 3-й тур Бундеслиги

    Прогноз на матч «Хольштайн» – «Бавария», 14 сентября 2024, 3-й тур Бундеслиги

    Матч 3-го тура Бундеслиги между «Хольштайном» и «Баварией» станет серьезным испытанием для хозяев. «Бавария» показывает мощные выступления на старте сезона, в то время как «Хольштайн» стремится исправить неудачные результаты первых туров.

    «Хольштайн»

    Под руководством Марселя Раппа «Хольштайн» начал сезон с двух поражений и пока не может найти свою игру. Оборона команды выглядит крайне уязвимой – 11 пропущенных голов за последние пять игр и в среднем 2,2 гола за матч. В атаке «Хольштайн» также нестабилен, забивая в среднем 1,4 гола за игру. Для успешного сопротивления «Баварии» им потребуется значительно улучшить игру в защите.

    Последние матчи:

    «Бавария»

    Команда Венсана Компани находится в отличной форме, выиграв два первых матча сезона. За последние пять игр «Бавария» забила 16 голов, пропустив всего 2. Средний показатель забитых голов составляет 3,2 за матч, а пропущенных – всего 0,4, что делает их практически непроходимыми для соперников.

    Последние матчи:

    • «Бавария» – «Фрайбург» 2:0
    • «Вольфсбург» – «Бавария» 2:3

    Статистика:

    • «Хольштайн» пропустил в 5 последних матчах 11 голов, что в среднем составляет 2,2 гола за игру.
    • «Хольштайн» забивает в среднем 1,4 гола за матч.
    • «Бавария» пропустила всего 2 гола в последних 5 матчах, что дает средний показатель 0,4 гола за игру.
    • «Бавария» забила 16 голов за последние 5 матчей, в среднем 3,2 гола за игру.

    Личные встречи:

    Германия. Кубок, 1/16 финала

    • «Хольштайн» 2:2 «Бавария» (13.01.2021)

    Прогноз на матч «Хольштайн» – «Бавария»

    «Бавария» очевидный фаворит этого противостояния благодаря своему мощному атакующему потенциалу и стабильной защите. «Хольштайн» вряд ли сможет сдержать натиск гостей и скорее всего проиграет, даже несмотря на то, что может найти возможность забить.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Баварии» с форой (-1.5) – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за коэффициент 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 12:52
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