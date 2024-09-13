Матч 3-го тура Бундеслиги между «Хольштайном» и «Баварией» станет серьезным испытанием для хозяев. «Бавария» показывает мощные выступления на старте сезона, в то время как «Хольштайн» стремится исправить неудачные результаты первых туров.

«Хольштайн»

Под руководством Марселя Раппа «Хольштайн» начал сезон с двух поражений и пока не может найти свою игру. Оборона команды выглядит крайне уязвимой – 11 пропущенных голов за последние пять игр и в среднем 2,2 гола за матч. В атаке «Хольштайн» также нестабилен, забивая в среднем 1,4 гола за игру. Для успешного сопротивления «Баварии» им потребуется значительно улучшить игру в защите.

Последние матчи:

«Бавария»

Команда Венсана Компани находится в отличной форме, выиграв два первых матча сезона. За последние пять игр «Бавария» забила 16 голов, пропустив всего 2. Средний показатель забитых голов составляет 3,2 за матч, а пропущенных – всего 0,4, что делает их практически непроходимыми для соперников.

Последние матчи:

Статистика:

«Хольштайн» пропустил в 5 последних матчах 11 голов, что в среднем составляет 2,2 гола за игру.

«Хольштайн» забивает в среднем 1,4 гола за матч.

«Бавария» пропустила всего 2 гола в последних 5 матчах, что дает средний показатель 0,4 гола за игру.

«Бавария» забила 16 голов за последние 5 матчей, в среднем 3,2 гола за игру.

Личные встречи:

Германия. Кубок, 1/16 финала

«Хольштайн» 2:2 «Бавария» (13.01.2021)

Прогноз на матч «Хольштайн» – «Бавария»

«Бавария» очевидный фаворит этого противостояния благодаря своему мощному атакующему потенциалу и стабильной защите. «Хольштайн» вряд ли сможет сдержать натиск гостей и скорее всего проиграет, даже несмотря на то, что может найти возможность забить.

Рекомендации для ставок:

Победа «Баварии» с форой (-1.5) – коэффициент 1.65

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за коэффициент 1.65.