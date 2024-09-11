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    • «Спартак» назвал составы команд Станковича и Романцева на матч звезд

    «Спартак» назвал составы команд Станковича и Романцева на матч звезд

    Сегодня вечером на «Лукойл Арене» состоится матч звезд «Спартака».

    В составы обеих команд войдут как бывшие, так и действующие футболисты. То же самое касается тренеров – на скамейке будут Деян Станкович и Олег Романцев.

    Начало выставочной игры – в 20:00 мск.

    Команда Станковича:

    Вратари: Стипе Плетикоса, Артем Ребров, Александр Довбня;

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Алина Мягкова, Руслан Литвинов, Александр Добродицкий, Даниил Денисов, Артем Крутовских, Вадим Гапеев;

    Полузащитники: Эсекьель Барко, Маркиньос, Егор Титов, Хесус Медина, Данил Пруцев, Александр Самедов, Михаил Пыхчеев;

    Нападающие: Елена Терехова, Павел Яковлев, Эммануэль Эменике, Егор Сысоев;

    Звезды: Илья Ковальчук, Лев Зулькарнаев, Роман Косицын.

    Команда Романцева:

    Вратари: Александр Филимонов, Александр Максименко;

    Защитники: Срджан Бабич, Дмитрий Комбаров, Игор Митрески, Дмитрий Курошев, Роман Зобнин, Егор Ананьев, Даниил Хлусевич, Рикарду Мангаш;

    Полузащитники: Марина Федорова, Дмитрий Аленичев, Антон Зиньковский, Наиль Умяров, Тиана Филипович, Михаил Игнатов, Даниил Зорин, Николай Кобылин;

    Нападающие: Ари, Сергей Юран, Веллитон, Роман Павлюченко, Никита Баженов, Георгий Рыков, Артем Быковский;

    Звезды: Александр Легков, Иван Абрамов, Юрий Борзаковский.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    11.09.2024 16:24
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    Комментарии (13)
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    subbotaspartak
    1726062739
    Нравится полузащита Романцева
    Ответить
    Rabinovi_ch
    1726064033
    По мне, куда интереснее, чем обычный ретро-матч ветеранов команд.
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    Мордаванин
    1726065737
    Елена ТереховаМарина Федорова идва розовых дивана
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    alefreddy
    1726066808
    интересно взглянуть на ветеранов
    Ответить
    Romio-xxx
    1726067478
    А звезды что будут делать?
    Ответить
    TIMOTHY
    1726068705
    Отработанный материал Титов у станка в команде)
    Ответить
    BoevStas1
    1726069892
    А где Мостовой)))
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1726073115
    Алкаши против наркоманов
    Ответить
    Инсаров
    1726073656
    А Федуна пригласили? Если нет - то огромный минус нынешнему руководству клуба.
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    BoevStas1
    1726077931
    Теперь вижу Мостового,посыльный Романцева)))
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