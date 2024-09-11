«Спартак» назвал составы команд Станковича и Романцева на матч звезд

Сегодня вечером на «Лукойл Арене» состоится матч звезд «Спартака».

В составы обеих команд войдут как бывшие, так и действующие футболисты. То же самое касается тренеров – на скамейке будут Деян Станкович и Олег Романцев.

Начало выставочной игры – в 20:00 мск.

Команда Станковича:

Вратари: Стипе Плетикоса, Артем Ребров, Александр Довбня;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Алина Мягкова, Руслан Литвинов, Александр Добродицкий, Даниил Денисов, Артем Крутовских, Вадим Гапеев;

Полузащитники: Эсекьель Барко, Маркиньос, Егор Титов, Хесус Медина, Данил Пруцев, Александр Самедов, Михаил Пыхчеев;

Нападающие: Елена Терехова, Павел Яковлев, Эммануэль Эменике, Егор Сысоев;

Звезды: Илья Ковальчук, Лев Зулькарнаев, Роман Косицын.

Команда Романцева:

Вратари: Александр Филимонов, Александр Максименко;

Защитники: Срджан Бабич, Дмитрий Комбаров, Игор Митрески, Дмитрий Курошев, Роман Зобнин, Егор Ананьев, Даниил Хлусевич, Рикарду Мангаш;

Полузащитники: Марина Федорова, Дмитрий Аленичев, Антон Зиньковский, Наиль Умяров, Тиана Филипович, Михаил Игнатов, Даниил Зорин, Николай Кобылин;

Нападающие: Ари, Сергей Юран, Веллитон, Роман Павлюченко, Никита Баженов, Георгий Рыков, Артем Быковский;

Звезды: Александр Легков, Иван Абрамов, Юрий Борзаковский.