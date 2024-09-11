Полузащитник «Кайрата» Сергеев прокомментировал ситуацию со сменой тренера

Полузащитник «Кайрата» Дмитрий Сергеев прокомментировал уход Александра Кержакова с поста тренера команды.

– Сейчас у нас есть единственная цель – это чемпионство. То, что в тренерском штабе произошли изменения, то я ничего страшного в этом не вижу. Это исключительно рабочие моменты. Все в команде максималисты, хотят добиваться хороших результатов.

Я думаю, что «Кайрат» как клуб – это больше, чем отдельно взятые люди. Не важно, будь это игроки, либо тренеры. Так что не важно как, не важно с кем, но мы должны взять золото.