Барсуков прокомментировал уход российских специалистов из казахстанских клубов

Казахстанский футболист Андрей Барсуков высказался об уходе Дмитрия Парфeнова из «Актобе» и Александра Кержакова из «Кайрата».

– Очень странная и нетипичная история! Тем более, скорее всего в контрактах этих специалистов есть неустойка при досрочном разрыве отношений. В одностороннем порядке. Сложно сказать – нужно понимать ситуацию изнутри и быть в теме.

Обычно это происходит, когда команда борется за выживание при поставленных для неe определенных задачах. Здесь – все непонятно и странно. Быстро ли найдут себе работу в России или Казахстане? В России много специалистов. И сразу найти и с ходу принять команду будет сложно.