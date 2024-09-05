Промес подписал контракт с новым клубом

Клуб «Юнайтед» из Дубая подтвердил, что нидерландский вингер Квинси Промес присоединился к команде на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
- Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.
- Сообщалось, что владельцем «Юнайтед» является российский бизнесмен Сергей Ломакин.
- Клуб выступает во втором по статусу дивизионе ОАЭ и проведет первый матч в новом сезоне 15 сентября против «Аль-Араби».