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    Промес подписал контракт с новым клубом

    Клуб «Юнайтед» из Дубая подтвердил, что нидерландский вингер Квинси Промес присоединился к команде на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.

    • Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.
    • Сообщалось, что владельцем «Юнайтед» является российский бизнесмен Сергей Ломакин.
    • Клуб выступает во втором по статусу дивизионе ОАЭ и проведет первый матч в новом сезоне 15 сентября против «Аль-Араби».

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    Источник: официальный сайт «Юнайтед»

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    05.09.2024 20:16
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    Комментарии (20)
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    serhio80
    1725556889
    неплохой вариант набрать форму!
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    ivany4
    1725557315
    С возвращением в футбол, Антоха!!! Вот интересно, куда пропала вся настойчивость Ихдерландов, когда адвокаты Спартака попросили документы для ознакомления с делами. И на экстрадицию, ОАЭ документы не устроили, гейропейцы других документов не представили. И мотает бродяга срок за неправильное вождение и несоблюдение ПДД.)) Судя по всему, к декабрю кончится шестимесячное "заключение", распахнутся ворота, поднимут шлагбаум и полетит он на все четыре стороны.))
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    Spartak_forv@
    1725559163
    Давай Антоха форму не теряй.Удачи и без травм!!!Будем болеть за тебя!!!
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    ...уефан
    1725562448
    ...это дело! Молодца! А о Спартаке не забывай!...
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    zigbert
    1725604148
    Жаль что не получилось завершить свою карьеру в Спартаке. Но хорошо что с футболом не расстался. Удачи.
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