Промес подписал контракт с новым клубом

Клуб «Юнайтед» из Дубая подтвердил, что нидерландский вингер Квинси Промес присоединился к команде на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.

Сообщалось, что владельцем «Юнайтед» является российский бизнесмен Сергей Ломакин.

Клуб выступает во втором по статусу дивизионе ОАЭ и проведет первый матч в новом сезоне 15 сентября против «Аль-Араби».