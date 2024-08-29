Комментатор «Матч ТВ» жестко ответил зрителям, которые недовольны его произношением

Станислав Минин, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на недовольство зрителей насчет произношения фамилий футболистов.

«Полудурков, которые пишут мне в комменты, как читать фамилии, и делают это без уважения, я буду банить с занесением в спам.

Ни хрена не способны уловить кроме Де Поля, Муричи, Шченсного и Шаби Алонсо? Режет нежные ушки? В бан однозначно», – написал Минин.