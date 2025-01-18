Хетафе
18.01.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
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Барселона
34' М. Арамбарри
9' Ж. Кунде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
6
Крисантус Уче
ОП
11
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
5
Луис Милья
ЦП
29
Коба да Коста
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
13
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Пау Кубарси
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
6
Гави
ЦП
11
Рафинья
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
4
Хуан Беррокаль
ЦЗ
28
Исмаэль Бехуша
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
38
Мартин Куэльяр
ЦП
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
17
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
36
Абдулайе Кейта
ЦФ
18
Альваро Родригес
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
26
Андер Астралага
ВР
35
Жерар Мартин
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
32
Эктор Форт
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
14
Пабло Торре
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
18
Пау Виктор
ЦФ
3-3-3-1
13
Сорья
15
Альдрете
2
Джене
22
Дуарте
16
Рико
6
Уче
21
Иглесиас
11
Аленья
8
Арамбарри
5
Милья
29
да Коста
4-1-2-2-1
13
Пенья
23
Кунде
4
Араухо
2
Кубарси
3
Бальде
17
Касадо
8
Педри
6
Гави
19
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
29
да Коста
28
Бехуша
28
Бехуша
29
да Коста
8
Арамбарри
20
Сантьяго
20
Сантьяго
8
Арамбарри
11
Аленья
17
Перес
17
Перес
11
Аленья
Сантьяго
18
Родригес
18
Родригес
Сантьяго
17
Касадо
21
де Йонг
21
де Йонг
17
Касадо
6
Гави
20
Ольмо
20
Ольмо
6
Гави
9
Левандовски
7
Торрес
7
Торрес
9
Левандовски
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
1
Иржи Летачек
ВР
4
Хуан Беррокаль
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
38
Мартин Куэльяр
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
36
Абдулайе Кейта
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Войцех Щесны
ВР
26
Андер Астралага
ВР
35
Жерар Мартин
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
32
Эктор Форт
ПЗ
16
Фермин Лопес
ЦП
14
Пабло Торре
АП
18
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
4
Хуан Беррокаль
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
38
Мартин Куэльяр
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
36
Абдулайе Кейта
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
26
Андер Астралага
ВР
35
Жерар Мартин
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
32
Эктор Форт
ПЗ
16
Фермин Лопес
ЦП
14
Пабло Торре
АП
18
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Хетафе - Барселона
3
2
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
22
78
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
10
Нарушения
9
9
Офсайды
2
4
Количество передач
189
669
Сейвы
4
3
Точность передач %
60
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
1.27
2.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Барселоны», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».