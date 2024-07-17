Смородская оценила перспективы Миранчука в «Атланте Юнайтед»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».
«Я не думаю, что это очень полезное для него решение, но видно выбора другого не было. Он только все наладил в «Аталанте», только сумел выучить язык, наладить взаимопонимание с партнерами, и вот так вот ни черта не получилось. Думаю, в Америке он сможет добиться успеха. Там меньше конкуренции» – сказала Смородская.
- По данным TuttoAtalanta, «Аталанта» согласилась продать Миранчука в «Атланту» за 11 миллионов евро.
- В прошлом сезоне 28-летний россиянин провел за «Аталанту» 42 матча, забил 4 гола, отдал 12 передач.
- Его контракт с клубом из Бергамо истекает 30 июня 2026 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»