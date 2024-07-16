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«Грустно»: Моссаковский – о трансфере Миранчука в США

16 июля 2024, 21:26
5

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский недоволен скорым трансфером полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту» из МЛС.

«Очень надеялся, что Миранчук останется в Италии.

Алексей провел свой лучший сезон в Италии. Он показал, что может делать разницу в Серии А. Переезд в этом статусе в МЛС – это грустно. Тем более, далеко не в сильнейшую команду. Наверное, это интересный житейский опыт, но только не футбольный.

Разница в названии клубов – одна буква. Разница в уровне футбола – пропасть», – написал Моссаковский.

  • В прошлом сезоне Миранчук забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 42 матчах.
  • Его контракт с «Аталантой» истекает через год.
  • Сделку по переходу в «Атланту» вскоре должны завершить.

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Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского
США. МЛС Италия. Серия А Атланта Юнайтед Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (5)
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oyabun
1721154931
Странный переход, но это его жизнь, его выбор.
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Fialet
1721155079
Иноагент стцука. .
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evgevg13
1721156760
Захотел поиграть на расслобоне
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BoevStas1
1721158777
Удачи Лёха!! не слушай никого, слушай сердце!!!
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Вомбат
1721159463
Лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в Москве.
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