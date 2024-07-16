«Грустно»: Моссаковский – о трансфере Миранчука в США

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский недоволен скорым трансфером полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту» из МЛС.
«Очень надеялся, что Миранчук останется в Италии.
Алексей провел свой лучший сезон в Италии. Он показал, что может делать разницу в Серии А. Переезд в этом статусе в МЛС – это грустно. Тем более, далеко не в сильнейшую команду. Наверное, это интересный житейский опыт, но только не футбольный.
Разница в названии клубов – одна буква. Разница в уровне футбола – пропасть», – написал Моссаковский.
- В прошлом сезоне Миранчук забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 42 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» истекает через год.
- Сделку по переходу в «Атланту» вскоре должны завершить.
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского