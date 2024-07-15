10 лучших матчей Евро-2024 по версии The Athletic

Издание The Athletic составило десятку лучших матчей Евро-2024.
1. Испания – Германия (2:1), четвертьфинал.
2. Турция – Грузия (3:1), групповой этап.
3. Нидерланды – Австрия (2:3), групповой этап.
4. Испания – Англия (2:1), финал.
5. Австрия – Турция (1:2), 1/8 финала.
6. Грузия – Португалия (2:0), групповой этап.
7. Хорватия – Албания (2:2), групповой этап.
8. Испания – Италия (1:0), групповой этап.
9. Бельгия – Словакия (0:1), групповой этап.
10. Словения – Сербия (1:1), групповой этап.
Источник: The Athletic