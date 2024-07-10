Коман может закончить карьеру в сборной Франции в 28 лет

Вингер «Баварии» Кингсли Коман разочарован тем, как прошел для него Евро-2024.

28-летний футболист приложил немало усилий, чтобы восстановиться от травмы и получить место в заявке сборной Франции на турнир.

Несмотря на это, Коман получил только 15 игровых минут на групповом этапе чемпионата Европы.

Кингсли настолько расстроился, что всерьез задумался о завершении карьеры в национальной команде.