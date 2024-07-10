Макрон отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился мыслями по поводу выступления национальной команды на Евро-2024.
«Эти игроки вывели нас в полуфинал этого Евро и держали в напряжении до последней секунды. Спасибо, «блюз». Поздравляю наших испанских друзей», – написал Макрон.
- Коллектив Дидье Дешама дошел до полуфинала континентального первенства в Германии.
- В 1/2 французы были обыграны испанцами (1:2). У Франции точным ударом отметился Рандаль Коло-Муани. Голы испанской команды на счету 16-летнего Ламина Ямаля и Дани Ольмо.
- Последний раз французы играли в финал Евро в 2016 году. Тогда команда проиграла Португалии (0:1).
- Последняя победа на континентальном первенстве французов случилась в 2000 году.
Источник: Социальные сети Эммануэля Макрона