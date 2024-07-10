Макрон отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился мыслями по поводу выступления национальной команды на Евро-2024.

«Эти игроки вывели нас в полуфинал этого Евро и держали в напряжении до последней секунды. Спасибо, «блюз». Поздравляю наших испанских друзей», – написал Макрон.