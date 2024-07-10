Мбаппе раскритиковал свою игру на Евро-2024

Килиан Мбаппе поделился мнением по поводу выступления на Евро-2024.
«В футболе ты либо хорош, либо плох. Я не играл хорошо. Мой Евро провалился. Я хотел стать чемпионом Европы... Сейчас поеду в отпуск, хорошо отдохну, это принесeт мне много пользы, тогда буду готовиться начать новую жизнь. Впереди ещe много дел», – завил Мбаппе.
- Сборная Франции покидает Евро. Команда уступила Испании (1:2).
- На предыдущем континентальном первенстве французы вылетели уже в 1/8, проиграв Швейцарии (3:3, 4-5 пен.).
- На турнире в Германии Килиан Мбаппе не смог показать все свои лучшие качества. Французу помешала травма носа. Всего в активе новичка «Реала» 1 гол и 1 ассист в 5 играх.
- Мбаппе уже приводил свою сборную к золоту ЧМ. Это случилось в 2018 году. В финале французы обыграли Хорватию (4:2). Также Мбаппе играл в финале ЧМ-2022 в Катаре. Франция уступила Аргентине (3:3, 2-4 пен).
Источник: Социальные сети Фабрицио Романо