Мбаппе раскритиковал свою игру на Евро-2024

Килиан Мбаппе поделился мнением по поводу выступления на Евро-2024.

«В футболе ты либо хорош, либо плох. Я не играл хорошо. Мой Евро провалился. Я хотел стать чемпионом Европы... Сейчас поеду в отпуск, хорошо отдохну, это принесeт мне много пользы, тогда буду готовиться начать новую жизнь. Впереди ещe много дел», – завил Мбаппе.