Мбаппе высказался о выходе Франции в 1/2 финала Евро-2024

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями по поводу выхода команды в полуфинал Евро-2024.

«Я забил только один гол, но мы в полуфинале, и я очень рад. Конечно, я надеюсь помочь команде в матче с Испанией. Но я очень рад, прежде всего, за команду и за то, что мне удалось набрать скорость», – высказался Мбаппе.

Французский форвард Килиан Мбаппе пока не может отличиться с игры на Евро. В активе форварда всего лишь 1 гол с пенальти в игре против Польши (1:1).

Всего в активе Килиана 83 поединка в майке французской сборной. В них он сумел записать на свой счет 48 голов.

В завершившемся сезоне Мбаппе представлял цвета «ПСЖ». В 48 играх он наколотил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.

В новом сезоне француз будет играть за «Реал».

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