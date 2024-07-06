Франция вышла в 1/2 финал Евро-2024, не забив ни одного гола с игры

Сборная Франции установила уникальное достижение.

Франция с трудом прошла Португалию в 1/4 финала Евро. Французам удалось вырвать у португальцев путевку в полуфинал лишь в серии пенальти (0:0, 3-5).

Команда Дидье Дешама сыграла 5 матчей, забив 3 гола. Примечательно, что два мяча соперники французской сборной забивали сами себе. Единственный гол Франции на счету Килиана Мбаппе, реализовавшего пенальти в поединке против Польши (1:1).

Таким образом, игрокам французской сборной удалось выйти в полуфинал Евро, не забив ни одного мяча с игры. Такое случилось впервые в истории турнира.

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