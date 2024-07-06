Дембеле ответил критикам сборной Франции

Французский вингер Усман Дембеле отреагировал на критику игры сборной на Евро-2024.
«Атмосфера была хорошей. Хорошо, что у нас есть голевые моменты. Забивать не удается, но моменты есть, и это позитив. Недовольство – проблема тех, кто недоволен», – ответил Дембеле.
- Франция продолжает борьбу за трофей. Команда вышла в полуфинал турнира, оказавшись сильнее Португалии (0:0, 3-5 пен.).
- Теперь французам за право сыграть в финале предстоит сразиться с Испанией, которая обыграла Германию (2:1).
- 27-летний вингер Усман Дембеле провел на Евро 4 поединка. Футболист сумел заработать пенальти в игре с Польшей (1:1) на групповом этапе.
Источник: Sports