Дембеле ответил критикам сборной Франции

Французский вингер Усман Дембеле отреагировал на критику игры сборной на Евро-2024.

«Атмосфера была хорошей. Хорошо, что у нас есть голевые моменты. Забивать не удается, но моменты есть, и это позитив. Недовольство – проблема тех, кто недоволен», – ответил Дембеле.