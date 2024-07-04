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  • В Госдуме объяснили большое количество скандалов на Евро-2024

В Госдуме объяснили большое количество скандалов на Евро-2024

4 июля 2024, 12:12
6

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что аура скандальности вокруг чемпионата Европы в Германии обусловлена работой СМИ.

«Думаю, вопрос того, почему на чемпионате Европы в Германии практически каждый день возникают различные скандалы, нужно задавать журналистам, которые работают на Евро. Если бы об этом никто не рассказывал, то это никто и нигде бы не выискивал.

Возможно, что похожие ситуации возникали и на других больших крупных турнирах, просто это не так широко обсуждалось, и больше всe-таки говорили именно про футбол. Если бы никто это не увидел, то никто бы и не обсуждал.

Информационное поле формируют журналисты, а люди затем начинают комментировать те или иные новости. В итоге это превращается в серьeзную и скандальную новость. Отсюда и идeт большое обсуждение именно околофутбольной тематики, а не непосредственно самого чемпионата Европы.

Я уверена, что УЕФА и ФИФА сделают выводы насчeт всех этих скандалов. В таких организациях точно не будут довольны сложившимися обстоятельствами. Им тоже не хочется, чтобы околофутбольным темам внимания уделялось больше, чем самим матчам.

Всe-таки нужно ещe понимать, что хорошо написать про футбол тяжелее, чем про всe остальное, что происходит рядом с самим спортивным мероприятием. Люди охотнее прочитают новость о каких-либо скандалах, нежели об отдельно взятом матче», – сказала Журова.

  • 5 и 6 июля состоятся матчи 1/4 финала Евро-2024.
  • За путевки в полуфинал турнира поспорят Испания с Германией, Франция с Португалией, Нидерланды с Турцией и Англия со Швейцарией.

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Источник: Legalbet
Чемпионат Европы
Комментарии (6)
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NewLife
1720089946
Дурова, лучше скажи, сколько заработала за время просиживания в Думе, сколько законов написала ?
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subbotaspartak
1720092914
В Госдуме объяснили... С. Журова это есть Дума? Гражданка РФ высказала своё мнение, а не проголосованное решение Думы
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MazaiNN
1720094080
...Звонит нарик к дежурному в пожарное депо. - Мужик. Я тебе сейчас такую историю расскажу: В позапрошлом году посадил я план. Такой под метр вымахал, но вставу никакого. - А пожарное депо тут причем ? - Ты не перебивай, а тему вкуривай. В прошлом году посадил я план, дык он сантиметров 80 вымахал. Hо тоже - шо покуришь, шо радио послушаешь. - Дак мы пожарники а не агрономы. - Да ты не гони волну. В этом году посадил я еще раз план. Вымахал он сантиметров под 60. Hо вставу дает - шо ну его на фиг. Крышу срывает на второй тяге. - А мы то тут причем ???!!!! - Кароче. Тут у соседа сарай горит, так ты скажи своим орлам, что когда прилетят, щоб мой план не вытоптали...
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Lee Hoy
1720111799
"Если бы об этом никто не рассказывал, то это никто и нигде бы не выискивал." А вот это вот, и есть основа. В Орске, после паводка, люди до сих пор живут в палатках. Так об этом молчат журналисты и никто не знает. Вот эту умничку избрать сразу на 3 (три) срока.
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