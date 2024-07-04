В Госдуме объяснили большое количество скандалов на Евро-2024

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что аура скандальности вокруг чемпионата Европы в Германии обусловлена работой СМИ.

«Думаю, вопрос того, почему на чемпионате Европы в Германии практически каждый день возникают различные скандалы, нужно задавать журналистам, которые работают на Евро. Если бы об этом никто не рассказывал, то это никто и нигде бы не выискивал.

Возможно, что похожие ситуации возникали и на других больших крупных турнирах, просто это не так широко обсуждалось, и больше всe-таки говорили именно про футбол. Если бы никто это не увидел, то никто бы и не обсуждал.

Информационное поле формируют журналисты, а люди затем начинают комментировать те или иные новости. В итоге это превращается в серьeзную и скандальную новость. Отсюда и идeт большое обсуждение именно околофутбольной тематики, а не непосредственно самого чемпионата Европы.

Я уверена, что УЕФА и ФИФА сделают выводы насчeт всех этих скандалов. В таких организациях точно не будут довольны сложившимися обстоятельствами. Им тоже не хочется, чтобы околофутбольным темам внимания уделялось больше, чем самим матчам.

Всe-таки нужно ещe понимать, что хорошо написать про футбол тяжелее, чем про всe остальное, что происходит рядом с самим спортивным мероприятием. Люди охотнее прочитают новость о каких-либо скандалах, нежели об отдельно взятом матче», – сказала Журова.