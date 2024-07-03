Экс-игрок сборной Франции – о Евро-2024: «Смертельно скучный турнир»

Бывший футболист Кристоф Дюгарри, выигрывавший чемпионаты мира и Европы в составе сборной Франции, раскритиковал качество игры на Евро-2024.
«Предполагалось, что мы увидим, как лучшие европейские игроки встретятся друг с другом, и будет весело.
Все думали, что насладятся игрой, сидя перед телевизором. Но турнир получается смертельно скучным. Это слив», – сказал Дюгарри.
- 5 и 6 июля состоятся матчи 1/4 финала Евро-2024.
- За путевки в полуфинал турнира поспорят Испания с Германией, Франция с Португалией, Нидерланды с Турцией и Англия со Швейцарией.
Источник: RMC Sport