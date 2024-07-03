Экс-игрок сборной Франции – о Евро-2024: «Смертельно скучный турнир»

Бывший футболист Кристоф Дюгарри, выигрывавший чемпионаты мира и Европы в составе сборной Франции, раскритиковал качество игры на Евро-2024.

«Предполагалось, что мы увидим, как лучшие европейские игроки встретятся друг с другом, и будет весело.

Все думали, что насладятся игрой, сидя перед телевизором. Но турнир получается смертельно скучным. Это слив», – сказал Дюгарри.