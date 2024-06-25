Впервые в истории сборная досрочно вышла в плей-офф Евро/ЧМ, не забив ни одного гола

На чемпионате Европы 2024 года произошел уникальный случай.

Впервые в истории сборная досрочно вышла в плей-офф крупного турнира, не забив ни одного гола.

Речь идет о Франции. Перед 3-м туром группового этапа Евро-2024 команда Дидье Дешама гарантировала себе место не ниже третьего в квартете D. При этом они точно будут в четверке лучших сборных с третьих мест, что гарантирует путевку в 1/8 финала.

Французы победили Австрию (1:0) благодаря автоголу и сыграли вничью с Нидерландами (0:0). Сегодня они завершат групповую стадию матчем с Польшей. Начало – в 19:00 мск.