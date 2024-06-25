Модрич отреагировал на то, что стал самым возрастным автором гола в истории Евро

Хорватский хавбек Лука Модрич высказался по поводу своего рекорда.
«Мой рекорд? Для меня это ничего не значит, ведь это не помогло команде. Грустная ночь», – заявил Модрич.
- Хорватия разошлась миром с Италией, пропустив на 98-й минуте. У хорватов точным ударом отметился 39-летний Лука Модрич, играющий на позиции центрального полузащитника.
- Футболист «Реала» стал автором самого возрастного гола на Евро. Отметим, что на счету Луки 178 поединков в майке хорватской сборной. В них хавбек сумел забить 26 голов, а также 29 раз ассистировать своим партнерам по команде.
- Вместе с Хорватией Модрич завоевывал серебро ЧМ-2018 и бронзу ЧМ-2022.