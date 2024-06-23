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    • «Лобановский в гробу перевернулся бы»: игру Украины на Евро-2024 разнесли на родине

    «Лобановский в гробу перевернулся бы»: игру Украины на Евро-2024 разнесли на родине

    Украинский комментатор Игорь Цыганик высказался об игре сборной Украины на Евро-2024.

    «Почему-то я убежден, что команда была не полностью готова физически к турниру, да и вообще не готова к турниру. Мы так выбегали в прессинг, что, если бы Валерий Лобановский увидел, то перевернулся бы в гробу.

    Никакой слаженности, мы имитировали прессинг. Прессинг должен выглядеть так, чтобы вонзались, бежали. А не так, что просто прессинг ради прессинга», – сказал Цыганик на своем ютуб-канале.

    • После 2 туров Украина имеет 3 очка.
    • Команда проиграла Румынии (0:3) и победила Словакию (2:1).
    • В 3-м туре Украина сыграет с Бельгией.

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    Источник: Sport24

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