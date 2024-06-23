Кавазашвили назвал лучшего вратаря Евро-2024 по итогам двух туров

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выделил лучшего голкипера Евро-2024 после двух туров.
«Сейчас лучшим является грузинский вратарь Георгий Мамардашвили. Он просто великолепно себя проявил в стартовых матчах, об этом говорит и статистика. Но важно понимать, что вратари показывают свою истинную силу в критических ситуациях, я говорю о матчах на вылет и сериях пенальти.
Будем надеяться, что у Мамардашвили тоже будет опыт игры в плей-офф таких крупных турниров», – сказал Кавазашвили.
- У Грузии одно очко после 2 матчей.
- 23-летний Мамардашвили выступает за «Валенсию» и стоит 35 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Примеры вратарь пропустил только один матч, в его ворота забили 41 мяч в 37 встречах.