Кавазашвили назвал лучшего вратаря Евро-2024 по итогам двух туров

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выделил лучшего голкипера Евро-2024 после двух туров.

«Сейчас лучшим является грузинский вратарь Георгий Мамардашвили. Он просто великолепно себя проявил в стартовых матчах, об этом говорит и статистика. Но важно понимать, что вратари показывают свою истинную силу в критических ситуациях, я говорю о матчах на вылет и сериях пенальти.

Будем надеяться, что у Мамардашвили тоже будет опыт игры в плей-офф таких крупных турниров», – сказал Кавазашвили.