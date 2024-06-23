Орлов заявил, что игроки сборной Украины сами определяют состав на матч

Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе Украины над Словакией (2:1) на Евро-2024. Он поставил под сомнение авторитет главного тренера украинцев Сергея Реброва.

«Помните, все удивились: что они делали в раздевалке, когда попросили тренера удалиться и поговорить между собой? А я вам прошлый раз сказал: наверняка у них состоялся откровенный разговор с глазу на глаз.

И они не просто высказали друг другу всe, что хотели, но и поменяли состав. Андрей Ярмоленко вышел капитаном с первых минут. Правого защитника Ефима Коноплю, который считался основным, тоже не поставили в основу. И вратаря поменяли. Ребята сами определяли состав. И Сергей Ребров их поддержал, куда ж ему деваться?» – сказал Орлов.