Гризманн – о том, что игроки Франции пока не забили ни одного мяча на Евро-2024: «Ничего страшного»

Футболист Франции Антуан Гризманн поделился своими мыслями по поводу игры команды в атаке на Евро-2024.
«Это немного расстраивает, но ничего страшного нет. Это то, в чем нам нужно совершенствоваться, быть более смертоносными в атаке, стараться забивать. Так бывает в атаке: иногда голы приходят, иногда – нет. Я должен был опускаться для созидания игры. У меня были шансы забить и будут еще. У своих ворот мы почти ничего не позволяем сопернику», – поделился мнением Гризманн.
- Франция практически гарантировала себе плей-офф Евро. На счету французской команды 4 очка. Французы сумели обыграть Австрию (1:0). Также команда Дешама разошлась миром с Нидерландами (0:0).
- В следующем туре французы сразятся с Польшей. Поляки заработали 0 очков и уже потеряли шансы выйти из квартета.
- Примечательно, что игроки сборной Франции, несмотря на достаточное количество голевых моментов, пока не смогли забить на континентальном первенстве в Германии. Единственный гол дружины Дидье Дешама – автогол защитника Австрии в первом туре турнира.
- Главная звезда команды Килиан Мбаппе пока не может помочь из-за перелома носа.