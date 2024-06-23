Гризманн – о том, что игроки Франции пока не забили ни одного мяча на Евро-2024: «Ничего страшного»

Футболист Франции Антуан Гризманн поделился своими мыслями по поводу игры команды в атаке на Евро-2024.

«Это немного расстраивает, но ничего страшного нет. Это то, в чем нам нужно совершенствоваться, быть более смертоносными в атаке, стараться забивать. Так бывает в атаке: иногда голы приходят, иногда – нет. Я должен был опускаться для созидания игры. У меня были шансы забить и будут еще. У своих ворот мы почти ничего не позволяем сопернику», – поделился мнением Гризманн.