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    • Глушаков: «Чемпионат Европы без России не интересен русским людям»

    Глушаков: «Чемпионат Европы без России не интересен русским людям»

    Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о чемпионате Европы.

    • Турнир стартовал 14 июня и продлится ровно месяц.
    • Сейчас идет 2-й тур группового этапа.
    • Евро-2024 принимает Германия.

    «Честно говоря, особо Евро не смотрю, потому что не всегда есть время. В основном наблюдаю за вечерними матчами.

    С одной стороны, у Евро много болельщиков, а с другой – чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят.

    Есть симпатия к сборной Сербии, но не прям за нее болею. Вообще никакую команду не поддерживаю. А сербы – братский народ. Наши страны дружат», – заявил Глушаков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1719047671
    "Здесь вообще всё просто так, кроме денег."
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    kirdykprishel
    1719048162
    чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят.---------- Раз смотрят, значит интересен.Да еще и комментируют.Сколько радости например доставило некоторым поражение Украины.ОпИсались от радости. Даже участвуй Россия и выиграв матч -- не так радостно им было бы. )))
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    Cleaner
    1719049373
    Глушаков, Чемпионат Европы интересен русским людям. Потому, что там - ФУТБОЛ! В вот мнение НОУНЕЙМА Глушакова НИКОМУ не интересно!!!...((((((((((((((((((
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