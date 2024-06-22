Глушаков: «Чемпионат Европы без России не интересен русским людям»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о чемпионате Европы.

Турнир стартовал 14 июня и продлится ровно месяц.

Сейчас идет 2-й тур группового этапа.

Евро-2024 принимает Германия.

«Честно говоря, особо Евро не смотрю, потому что не всегда есть время. В основном наблюдаю за вечерними матчами.

С одной стороны, у Евро много болельщиков, а с другой – чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят.

Есть симпатия к сборной Сербии, но не прям за нее болею. Вообще никакую команду не поддерживаю. А сербы – братский народ. Наши страны дружат», – заявил Глушаков.