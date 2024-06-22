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    • Реакция Лунина на непопадание в состав сборной Украины на матч со Словакией

    Реакция Лунина на непопадание в состав сборной Украины на матч со Словакией

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал о своем отношении к тому, что его не выпустили в старте сборной Украины на игру против Словакии.

    • Лунин играл с Румынией в 1-м туре группового этапа Евро-2024.
    • Тогда украинцы потерпели разгромное поражение – 0:3.
    • На матч со Словакией вышел Анатолий Трубин и помог команде победить со счетом 2:1.

    «Я прекрасно понимаю, почему в матче со Словакией остался на скамейке запасных: поражение в прошлой игре – это моя вина. Мы здесь команда», – цитирует Лунина Tribuna.com.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    kirdykprishel
    1719047622
    Молодец что понимает что на таком турнире ошибки дорого обходятся.Понимает и обид не высказывает.
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