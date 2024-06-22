Реакция Лунина на непопадание в состав сборной Украины на матч со Словакией

Вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал о своем отношении к тому, что его не выпустили в старте сборной Украины на игру против Словакии.

Лунин играл с Румынией в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Тогда украинцы потерпели разгромное поражение – 0:3.

На матч со Словакией вышел Анатолий Трубин и помог команде победить со счетом 2:1.

«Я прекрасно понимаю, почему в матче со Словакией остался на скамейке запасных: поражение в прошлой игре – это моя вина. Мы здесь команда», – цитирует Лунина Tribuna.com.