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    Кафельников рассказал, за какую сборную болеет на Евро-2024

    Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников поделился впечатлениями от чемпионата Европы.

    • Турнир стартовал 14 июня и продлится ровно месяц.
    • Сейчас идет 2-й тур группового этапа.
    • Евро-2024 принимает Германия.

    «Стараюсь немного следить за чемпионатом Европы по футболу. Впечатления от турнира хорошие, большинство матчей получаются очень результативными. Уже немало красивых мячей было забито.

    Я на Евро болею за сборную Германии. Но в целом на турнире пока никто не удивил и не разочаровал. По первым матчам нельзя судить.

    Всe ещe может измениться. После группового этапа уже можно будет делать какие-то серьезные выводы, но пока рано», – сказал Кафельников.

    • Немцы первыми гарантировали себе выход в плей-офф Евро.
    • Они победили Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0).

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    Источник: Legalbet

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