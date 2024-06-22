Кафельников рассказал, за какую сборную болеет на Евро-2024

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников поделился впечатлениями от чемпионата Европы.

Турнир стартовал 14 июня и продлится ровно месяц.

Сейчас идет 2-й тур группового этапа.

Евро-2024 принимает Германия.

«Стараюсь немного следить за чемпионатом Европы по футболу. Впечатления от турнира хорошие, большинство матчей получаются очень результативными. Уже немало красивых мячей было забито.

Я на Евро болею за сборную Германии. Но в целом на турнире пока никто не удивил и не разочаровал. По первым матчам нельзя судить.

Всe ещe может измениться. После группового этапа уже можно будет делать какие-то серьезные выводы, но пока рано», – сказал Кафельников.