Игроки Франции не забили ни одного мяча за два матча Евро-2024

Футболисты сборной Франции пока не могут отметиться забитыми голами на Евро-2024.

Сборная Франции не сумела обыграть сборную Нидерландов (0:0) в рамках 2-го тура группового раунда Евро-2024. Таким образом, французские футболисты пока не могут отличиться на турнире. Единственным голом команды Дидье Дешама является автогол защитника Максимилиан Вeбера в матче против Австрии (1:0).