Игроки Франции не забили ни одного мяча за два матча Евро-2024

Футболисты сборной Франции пока не могут отметиться забитыми голами на Евро-2024.
Сборная Франции не сумела обыграть сборную Нидерландов (0:0) в рамках 2-го тура группового раунда Евро-2024. Таким образом, французские футболисты пока не могут отличиться на турнире. Единственным голом команды Дидье Дешама является автогол защитника Максимилиан Вeбера в матче против Австрии (1:0).
- Франция после двух игр континентального первенства делит 1-ю строчку таблицы с Нидерландами, имея в своем активе 4 турнирных балла.
- Французская сборная находится на втором месте по стоимости состава (больше 1,2 млрд. евро). Самым дорогим футболистом команды является новичок «Реала» Килиан Мбаппе (180 млн. евро).
- В следующем туре Франция сразится с Польшей, не набравшей пока ни одного очка на Евро.