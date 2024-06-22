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    • Игроки Франции не забили ни одного мяча за два матча Евро-2024

    Игроки Франции не забили ни одного мяча за два матча Евро-2024

    Футболисты сборной Франции пока не могут отметиться забитыми голами на Евро-2024.

    Сборная Франции не сумела обыграть сборную Нидерландов (0:0) в рамках 2-го тура группового раунда Евро-2024. Таким образом, французские футболисты пока не могут отличиться на турнире. Единственным голом команды Дидье Дешама является автогол защитника Максимилиан Вeбера в матче против Австрии (1:0).

    • Франция после двух игр континентального первенства делит 1-ю строчку таблицы с Нидерландами, имея в своем активе 4 турнирных балла.
    • Французская сборная находится на втором месте по стоимости состава (больше 1,2 млрд. евро). Самым дорогим футболистом команды является новичок «Реала» Килиан Мбаппе (180 млн. евро).
    • В следующем туре Франция сразится с Польшей, не набравшей пока ни одного очка на Евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    evgevg13
    1719028097
    Круто
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    Garrincha58
    1719034603
    звездуны блин
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    Таврида
    1719036391
    Для пшеков берегут.
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    ...короче
    1719037506
    ...фавориты турнира!)...
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