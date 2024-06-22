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    • Президент «Аль-Иттихада» заявил, что клуб уволил главного тренера из-за Бензема

    Президент «Аль-Иттихада» заявил, что клуб уволил главного тренера из-за Бензема

    Президент саудовского «Аль-Иттихада» Луай Назер назвал причину увольнения аргентинского специалиста Марсело Гальярдо.

    «Гальярдо совершил серьeзную ошибку, потребовав убрать Бензема, что неприемлемо. Карим – важная часть проекта Саудовской Аравии и клуба. У нас уже есть 2-3 варианта на замену. Одна из моих главных целей – совершить большинство летних трансферов до начала предсезонной подготовки «Аль-Иттихада», до 12 июля», – пояснил президент.

    • По сообщениям Marca, руководству «Аль-Иттихада» придется выплатить 30 миллионов долларов 48-летнему аргентинцу Марсело Гальярдо.
    • Марсело Гальярдо был утвержден наставником «Аль-Иттихада» в ноябре 2023 года. У руля саудовского коллектива аргентинец провел 33 встречи, в которых сумел одержать 15 побед. Также в активе тренера 4 ничьих и 14 поражений.
    • Боссы клуба остались недовольны работой Гальярдо и уволили его за три тура до конца чемпионата. При этом Марсело продолжил работать с командой. По итогам сезона «Аль-Иттихад» финишировал на 5-й строчке в таблице.
    • За команду выступают Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 04:14
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1719037680
    Да чего там думать, утвердить Бензема играющим тренером.
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