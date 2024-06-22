Президент «Аль-Иттихада» заявил, что клуб уволил главного тренера из-за Бензема

Президент саудовского «Аль-Иттихада» Луай Назер назвал причину увольнения аргентинского специалиста Марсело Гальярдо.

«Гальярдо совершил серьeзную ошибку, потребовав убрать Бензема, что неприемлемо. Карим – важная часть проекта Саудовской Аравии и клуба. У нас уже есть 2-3 варианта на замену. Одна из моих главных целей – совершить большинство летних трансферов до начала предсезонной подготовки «Аль-Иттихада», до 12 июля», – пояснил президент.