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    • Канте – о ничьей с Нидерландами: «По игре в обороне нам сложно предъявить претензии»

    Канте – о ничьей с Нидерландами: «По игре в обороне нам сложно предъявить претензии»

    Хавбек сборной Франции Н’Голо Канте поделился мыслями по поводу итогов поединка с Нидерландами (0:0) в рамках Евро-2024.

    «Сегодня по игре в обороне нам сложно предъявить претензии, но в целом еще есть, над чем работать. Есть, в чем улучшать игру. Теперь мы будем настраиваться на последний матч в группе. Постараемся побороться за первое место», – высказался Канте.

    • Франция Дидье Дешама пока не пропускала на континентальном первенстве в Германии. В первом туре французы разобрались с Австрией (1:0), а во втором туре поделили очки с Нидерландами (0:0).
    • В активе французской сборной 4 турнирных балла. Они делят первое место с голландцами.
    • 33-летний Н’Голо Канте, играющий на позиции опорного хавбека, появился в игре с Нидерландами с первых минут и отыграл весь матч. Он был признан лучшим игроком поединка. Всего в активе игрока саудовского «Аль-Иттихада» 55 встречи в майке сборной Франции, в которых он сумел отметиться 2 голами.

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    Источник: «Матч ТВ»

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