Канте – о ничьей с Нидерландами: «По игре в обороне нам сложно предъявить претензии»

Хавбек сборной Франции Н’Голо Канте поделился мыслями по поводу итогов поединка с Нидерландами (0:0) в рамках Евро-2024.

«Сегодня по игре в обороне нам сложно предъявить претензии, но в целом еще есть, над чем работать. Есть, в чем улучшать игру. Теперь мы будем настраиваться на последний матч в группе. Постараемся побороться за первое место», – высказался Канте.