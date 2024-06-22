Канте – о ничьей с Нидерландами: «По игре в обороне нам сложно предъявить претензии»

Хавбек сборной Франции Н’Голо Канте поделился мыслями по поводу итогов поединка с Нидерландами (0:0) в рамках Евро-2024.
«Сегодня по игре в обороне нам сложно предъявить претензии, но в целом еще есть, над чем работать. Есть, в чем улучшать игру. Теперь мы будем настраиваться на последний матч в группе. Постараемся побороться за первое место», – высказался Канте.
- Франция Дидье Дешама пока не пропускала на континентальном первенстве в Германии. В первом туре французы разобрались с Австрией (1:0), а во втором туре поделили очки с Нидерландами (0:0).
- В активе французской сборной 4 турнирных балла. Они делят первое место с голландцами.
- 33-летний Н’Голо Канте, играющий на позиции опорного хавбека, появился в игре с Нидерландами с первых минут и отыграл весь матч. Он был признан лучшим игроком поединка. Всего в активе игрока саудовского «Аль-Иттихада» 55 встречи в майке сборной Франции, в которых он сумел отметиться 2 голами.