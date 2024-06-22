В МИД РФ жестко отреагировали на баннер с требованием вернуть выборы на Украине на матче Евро-2024

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу баннера с требованием вернуть выбора во время поединка Украина– Словакия (2:1).

«Смотрю на Вашингтон и поражаюсь: в Венесуэле американцы требуют проводить выборы чуть ни каждые полгода, а на Украине одни провели кое-как и больше не требуется. А почему? Потому что Зеленский управляется ими напрямую», – высказалась Захарова.