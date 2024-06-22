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    • В МИД РФ жестко отреагировали на баннер с требованием вернуть выборы на Украине на матче Евро-2024

    В МИД РФ жестко отреагировали на баннер с требованием вернуть выборы на Украине на матче Евро-2024

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу баннера с требованием вернуть выбора во время поединка Украина– Словакия (2:1).

    «Смотрю на Вашингтон и поражаюсь: в Венесуэле американцы требуют проводить выборы чуть ни каждые полгода, а на Украине одни провели кое-как и больше не требуется. А почему? Потому что Зеленский управляется ими напрямую», – высказалась Захарова.

    • Украина Сергея Реброва по итогам двух туров Евро имеет на своем счету 3 очка и располагается на 2 строчке своего квартета.
    • Во втором туре украинской команде удалось записать в свой актив первую победу на турнире.
    • Дружина Реброва обыграла Словакию (2:1), которая стала главной сенсацией Евро, выиграв у Бельгии (1:0). Точными ударами у украинцев отметились хавбек Николай Шапаренко и форвард Роман Яремчук.
    • Теперь для того, чтобы претендовать на выход из группы украинцам нужно набирать очки в поединке с бельгийцами.
    • Отметим, что во время встречи Украина – Словакия появился украинский баннер с требованием вернуть выборы. Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек, отменил выборы из-за военного положения.

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    Источник: «СЭ»

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