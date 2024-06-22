Футболист сборной Украины – о победе над Словакией: «Подлинное свидетельство нашей силы воли

Полузащитник Украины Георгий Судаков поделился мыслями по поводу победы над Словакией (2:1) в рамках Евро-2024.

«Три балла и подлинное свидетельство нашей страсти и силы воли. Мы всегда боремся вместе до последней секунды. Остался один финал», – написал Судаков в соцсети.