Футболист сборной Украины – о победе над Словакией: «Подлинное свидетельство нашей силы воли

Полузащитник Украины Георгий Судаков поделился мыслями по поводу победы над Словакией (2:1) в рамках Евро-2024.
«Три балла и подлинное свидетельство нашей страсти и силы воли. Мы всегда боремся вместе до последней секунды. Остался один финал», – написал Судаков в соцсети.
- 21-летний Георгий Судаков, выступающий на позиции атакующего полузащитника, вышел в основе на поединок против Словакии (2:1) и провел на все 90 минут.
- Украина оказалась сильнее Словакии, набрав свои первые очки на турнире. Украинская сборная переместилась на второе место в группе.
- В минувшем сезоне Георгий Судаков поучаствовал в 34 встречах за «Шахтер». В них он сумел отметиться 10 голами и 6 голевыми пасами. В активе Георгия 2 гола в 19 играх в майке украинской сборной.