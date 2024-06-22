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    • Футболист сборной Украины – о победе над Словакией: «Подлинное свидетельство нашей силы воли

    Футболист сборной Украины – о победе над Словакией: «Подлинное свидетельство нашей силы воли

    Полузащитник Украины Георгий Судаков поделился мыслями по поводу победы над Словакией (2:1) в рамках Евро-2024.

    «Три балла и подлинное свидетельство нашей страсти и силы воли. Мы всегда боремся вместе до последней секунды. Остался один финал», – написал Судаков в соцсети.

    • 21-летний Георгий Судаков, выступающий на позиции атакующего полузащитника, вышел в основе на поединок против Словакии (2:1) и провел на все 90 минут.
    • Украина оказалась сильнее Словакии, набрав свои первые очки на турнире. Украинская сборная переместилась на второе место в группе.
    • В минувшем сезоне Георгий Судаков поучаствовал в 34 встречах за «Шахтер». В них он сумел отметиться 10 голами и 6 голевыми пасами. В активе Георгия 2 гола в 19 играх в майке украинской сборной.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    Baggio1986
    1719022226
    Хорош уже про эту укропию тут писать
    Ответить
    kvm
    1719036357
    почему этот петух после первого слива не кукарекал?
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    JIEGEHDA
    1719038946
    Смотря на гениальный прыжок Дубравки в моменте с вторым голом , сомнения выскакивают сила воли ли это
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