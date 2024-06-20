Мбаппе не разрешили сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может принять участие в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Нидерландов.

Футболист «Реала» хотел сыграть в трехцветной маске с логотипом французской сборной и надписью «КМ», но ему не разрешили.

Согласно регламенту УЕФА, маска на лице игрока должна быть одного цвета.

Франция и Нидерланды встретятся в пятницу, 21 июня, в 22:00 мск.

Обе сборные стартовали на Евро с побед.

Мбаппе сломал нос в игре с Австрией в понедельник.

Фото: твиттер сборной Франции