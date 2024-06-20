Глушаков ответил, упал ли уровень Евро-2024 без России

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков рассказал, следит ли за Евро-2024.

«Смотрю матчи, но ни за кого не болею. Когда есть время, смотрю игры. Нет такого, чтобы фанател за какую-либо сборную. Если бы была сборная России, то болел бы и переживал.

Насколько интересен Евро без нашей сборной? Уровень просмотра, наверное, упал.

Уровень самого турнира без России упал? Да, может быть. Просто разные поколения, игроки меняются. С этим все и связано. А так, может быть, вы и правы», – сказал Глушаков.