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    Глушаков ответил, упал ли уровень Евро-2024 без России

    Бывший футболист сборной России Денис Глушаков рассказал, следит ли за Евро-2024.

    «Смотрю матчи, но ни за кого не болею. Когда есть время, смотрю игры. Нет такого, чтобы фанател за какую-либо сборную. Если бы была сборная России, то болел бы и переживал.

    Насколько интересен Евро без нашей сборной? Уровень просмотра, наверное, упал.

    Уровень самого турнира без России упал? Да, может быть. Просто разные поколения, игроки меняются. С этим все и связано. А так, может быть, вы и правы», – сказал Глушаков.

    • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
    • Евро-2024 идет в Германии и продлится до 14 июня.
    • Действующий победитель – Италия.

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    Источник: Sport24

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