Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Футболист сборной Украины назвал причины поражения в матче с Румынией

    Футболист сборной Украины назвал причины поражения в матче с Румынией

    Форвард сборной Украины Артем Довбик рассказал о причинах поражения от Румынии (0:3) в рамках Евро-2024.

    «Это совокупность факторов. Конечно, голы – это ошибки. К сожалению, мы допустили три ошибки, которые привели к пропущенным голам. Точнее, румыны нас заставили совершить эти ошибки. Можно сказать, что Румыния очень хорошо нас разобрала, и их план на игру был очень удачным. Они нейтрализовали нашу атаку. В принципе, мы держали мяч, но какой-либо серьезной угрозы не могли создать. Думаю, что, в первую очередь, это заслуга Румынии. Но я надеюсь, что в следующем матче мы сможем проявить свои лучшие качества», – прояснил Довбик.

    • Украина Сергея Реброва разгромно уступила Румынии в своем первом матче на Евро-2024. Уже на 57-й минуте на табло горели ужасные для украинских болельщиков 0:3 в пользу румынской сборной.
    • После игры в СМИ появились сведения о том, что футболисты Украины попросили своего тренера покинуть раздевалку для того, чтобы обсудить итоги разгромного поражения. Отметим, что следующим соперником Украины станет Словакия, сенсационно обыгравшая одного из фаворитов турнира Бельгию (1:0).
    • Полузащитник Руслан Малиновский, представляющий цвета испанской «Жироны», вышел в основе на игру с Румынией. Но так и не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями. Отметим, что всего в активе Довбика 10 голов в 29 поединках в майке украинской сборной.

    Новости по теме
    Вратарь Украины Лунин получил самую низкую оценку от WhoScored среди вратарей за последние 12 лет 13
    Автор победного мяча сборной Румынии назвал свой гол лучшим в карьере
    Экс-игрок «Уфы» рассказал о периоде общения с футболистом сборной Украины Зинченко
    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:03
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    qwertyйцукен
    1718839276
    Анализ провели.Ждем действий в победе.
    Ответить
    Таврида
    1718839560
    Ясно что это Путин нагадил им в шаровары, и тут дотянулся, клятый теран...
    Ответить
    7:1
    1718840198
    сборная довбиков, повторите своё достижение евро-2016, когда стали худшей командой на турнире, из 24х возможных. ноль очков и куча пропущенных. сейчас вы как раз по верной дорожке идёте.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+