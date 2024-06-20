Футболист сборной Украины назвал причины поражения в матче с Румынией

Форвард сборной Украины Артем Довбик рассказал о причинах поражения от Румынии (0:3) в рамках Евро-2024.
«Это совокупность факторов. Конечно, голы – это ошибки. К сожалению, мы допустили три ошибки, которые привели к пропущенным голам. Точнее, румыны нас заставили совершить эти ошибки. Можно сказать, что Румыния очень хорошо нас разобрала, и их план на игру был очень удачным. Они нейтрализовали нашу атаку. В принципе, мы держали мяч, но какой-либо серьезной угрозы не могли создать. Думаю, что, в первую очередь, это заслуга Румынии. Но я надеюсь, что в следующем матче мы сможем проявить свои лучшие качества», – прояснил Довбик.
- Украина Сергея Реброва разгромно уступила Румынии в своем первом матче на Евро-2024. Уже на 57-й минуте на табло горели ужасные для украинских болельщиков 0:3 в пользу румынской сборной.
- После игры в СМИ появились сведения о том, что футболисты Украины попросили своего тренера покинуть раздевалку для того, чтобы обсудить итоги разгромного поражения. Отметим, что следующим соперником Украины станет Словакия, сенсационно обыгравшая одного из фаворитов турнира Бельгию (1:0).
- Полузащитник Руслан Малиновский, представляющий цвета испанской «Жироны», вышел в основе на игру с Румынией. Но так и не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями. Отметим, что всего в активе Довбика 10 голов в 29 поединках в майке украинской сборной.