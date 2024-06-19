Бывший арбитр Игорь Егоров высказался об использовании судьями технологий на Евро-2024

Экс-судья ФИФА Игорь Егоров считает, что на Евро-2024 качество работы арбитров в некоторых матчах превосходит сам футбол.

– Соответствует ли работа арбитров статусу турнира? Я думаю, что да. Есть отдельные моменты, которые вызывают вопросы. Но, в целом, работают опытные люди с хорошим багажом, и качество судейства, мне кажется, в некоторых матчах превосходит сам футбол.

– А какие моменты вызывают вопросы?

– Вчера в матче Бельгия – Словакия просматривался некий мандраж у судьи [Халиля Мелера из Турции], который бегал, мешался то в одном, то другом эпизоде. Где-то нехватка опыта и желание проявить себя перебарывает здравый смысл. И нехватка квалификации, именно опыта международных матчей мне допустим, видна невооруженным глазом.

К тем людям, которые уже много проработали, вопросов нет никаких. Если даже решения могут быть немножко ошибочные, то они очень уверенные. Они благоухают тем, что человек уверен в том, что он делает.

– Ряд болельщиков считает, что в футболе становится слишком много технологий. Уже даже появился мяч, который заряжается от розетки, чтобы можно было определять игру рукой. Как вы к этому относитесь?

– Мы живем в 21-м веке, и технологии будут идти вперед и вперед семимильными шагами, потому что расцвет Японии и, конечно, Китая дают новые технологии по доступным ценам. Поэтому их очень много, и мы теряем тот футбол, который был изначально придуман, где судейская ошибка была его частью.

Сегодня футбол превращается в ту игру, в которой стоят миллиарды долларов и огромное количество поклонников. И принятое решение должно соответствовать и не вызывать у хозяев денег или у хозяев клубов каких-то моментов, связанных с негативом. «Мы вкладываем деньги, а там не увидели гол или не увидели пенальти или еще что-то». Поэтому люди готовы за справедливость платить огромные деньги, и технологии необходимы.

– Не кажется ли вам, что судьи стали чрезмерно много полагаться на систему VAR?

– Конечно, а вы как хотите? Обязательно будут размыливаться отношения. Если судья знает, что у него есть возможность пойти посмотреть телевизор, решение, которое он даже видит, но у него есть сомнение, он никогда не будет свистеть.

Если раньше только главный судья мог определять пенальти, то потом это стало распространяться на ассистентов, потом на резервного, потом там за воротами ребята появились. Это всегда будет приводить к тому, что безнаказанность всегда будет размываться. Есть возможность посмотреть телевизор, почему бы это не использовать?

Я не могу сказать, что это хорошо, не могу сказать, что это плохо. Кто платит деньги, тот заказывает музыку. Для меня футбол должен быть всегда футболом, человеческий фактор должен иметь отношение. Если судья ошибся, это ошибка. Если судья это сделал предвзято, то его надо немедленно убирать.