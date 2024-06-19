Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Бывший арбитр Игорь Егоров высказался об использовании судьями технологий на Евро-2024

    Бывший арбитр Игорь Егоров высказался об использовании судьями технологий на Евро-2024

    Экс-судья ФИФА Игорь Егоров считает, что на Евро-2024 качество работы арбитров в некоторых матчах превосходит сам футбол.

    – Соответствует ли работа арбитров статусу турнира? Я думаю, что да. Есть отдельные моменты, которые вызывают вопросы. Но, в целом, работают опытные люди с хорошим багажом, и качество судейства, мне кажется, в некоторых матчах превосходит сам футбол.

    – А какие моменты вызывают вопросы?

    – Вчера в матче Бельгия – Словакия просматривался некий мандраж у судьи [Халиля Мелера из Турции], который бегал, мешался то в одном, то другом эпизоде. Где-то нехватка опыта и желание проявить себя перебарывает здравый смысл. И нехватка квалификации, именно опыта международных матчей мне допустим, видна невооруженным глазом.

    К тем людям, которые уже много проработали, вопросов нет никаких. Если даже решения могут быть немножко ошибочные, то они очень уверенные. Они благоухают тем, что человек уверен в том, что он делает.

    – Ряд болельщиков считает, что в футболе становится слишком много технологий. Уже даже появился мяч, который заряжается от розетки, чтобы можно было определять игру рукой. Как вы к этому относитесь?

    – Мы живем в 21-м веке, и технологии будут идти вперед и вперед семимильными шагами, потому что расцвет Японии и, конечно, Китая дают новые технологии по доступным ценам. Поэтому их очень много, и мы теряем тот футбол, который был изначально придуман, где судейская ошибка была его частью.

    Сегодня футбол превращается в ту игру, в которой стоят миллиарды долларов и огромное количество поклонников. И принятое решение должно соответствовать и не вызывать у хозяев денег или у хозяев клубов каких-то моментов, связанных с негативом. «Мы вкладываем деньги, а там не увидели гол или не увидели пенальти или еще что-то». Поэтому люди готовы за справедливость платить огромные деньги, и технологии необходимы.

    – Не кажется ли вам, что судьи стали чрезмерно много полагаться на систему VAR?

    – Конечно, а вы как хотите? Обязательно будут размыливаться отношения. Если судья знает, что у него есть возможность пойти посмотреть телевизор, решение, которое он даже видит, но у него есть сомнение, он никогда не будет свистеть.

    Если раньше только главный судья мог определять пенальти, то потом это стало распространяться на ассистентов, потом на резервного, потом там за воротами ребята появились. Это всегда будет приводить к тому, что безнаказанность всегда будет размываться. Есть возможность посмотреть телевизор, почему бы это не использовать?

    Я не могу сказать, что это хорошо, не могу сказать, что это плохо. Кто платит деньги, тот заказывает музыку. Для меня футбол должен быть всегда футболом, человеческий фактор должен иметь отношение. Если судья ошибся, это ошибка. Если судья это сделал предвзято, то его надо немедленно убирать.

    • На Евро-2024 используется мяч со встроенными датчиками определения игры рукой и офсайда.
    • Благодаря им видеоассистенты рефери (VAR) могут воспроизводить трехмерные изображения тел игроков.

    Новости по теме
    Роналду отреагировал на победу над Чехией
    Результаты матчей Евро-2024, 18 июня
    Обзор матча Португалия – Чехия голы и лучшие моменты (Видео)
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:19
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+