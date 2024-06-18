Мбаппе опубликовал шуточный пост в социальных сетях после травмы носа

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пошутил по поводу свой травмы в матче с Австрией (1:0) в рамках Евро-2024.
«Идеи для масок?» – написал Мбаппе в социальной сети.
- Франция Дидье Дешама уверенно стартовала на континентальном первенстве в Германии, переиграв Австрию. Главная звезда французской сборной Килиан Мбаппе вышел в основе команды и поучаствовал в забитом голе.
- Но футболист не смог доиграть поединок до конца, сломав нос после столкновения с защитником австрийцев.
- Недавно СМИ сообщили о том, что врачи приняли решение не проводить операцию. Килиан имеет возможность принять участие в игре второго тура Евро против Нидерландов.