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    • Мбаппе опубликовал шуточный пост в социальных сетях после травмы носа

    Мбаппе опубликовал шуточный пост в социальных сетях после травмы носа

    Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пошутил по поводу свой травмы в матче с Австрией (1:0) в рамках Евро-2024.

    «Идеи для масок?» – написал Мбаппе в социальной сети.

    • Франция Дидье Дешама уверенно стартовала на континентальном первенстве в Германии, переиграв Австрию. Главная звезда французской сборной Килиан Мбаппе вышел в основе команды и поучаствовал в забитом голе.
    • Но футболист не смог доиграть поединок до конца, сломав нос после столкновения с защитником австрийцев.
    • Недавно СМИ сообщили о том, что врачи приняли решение не проводить операцию. Килиан имеет возможность принять участие в игре второго тура Евро против Нидерландов.

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    Источник: Социальные сети Килиана Мбаппе

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