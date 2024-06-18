Капитан сборной Украины прокомментировал разгромное поражение команды в матче с Румынией

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями по поводу поражения в матче с Румынией (0:3) в рамках Евро-2024.
«Я очень разочарован нашей игрой. Сегодня мы не были похожи на себя. Румыния заслужила эту победу, а нам надо двигаться дальше. Впереди еще два матча. Надо проявить волю и изменить ситуацию», – высказался Степаненко.
- Украина Сергея Реброва разгромно уступила Румынии, пропустив три безответных мяча. Из-за неудачного результата украинский коллектив занимает последнее место в квартете. Теперь дружине Реброва предстоят встречи с Бельгией и Словакией.
- Отметим, что словацкая сборная неожиданно для всех переиграла бельгийцев (1:0).
- 34-летний Тарас Степаненко, играющий на позиции опорного хавбека, появился в основе Украины на матч против Румынии. Футболист отыграл 62 минут и ничем примечательным не запомнился. Всего в активе хавбека 4 гола в 84 играх в майке сборной Украины.