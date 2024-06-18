Капитан сборной Украины прокомментировал разгромное поражение команды в матче с Румынией

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями по поводу поражения в матче с Румынией (0:3) в рамках Евро-2024.

«Я очень разочарован нашей игрой. Сегодня мы не были похожи на себя. Румыния заслужила эту победу, а нам надо двигаться дальше. Впереди еще два матча. Надо проявить волю и изменить ситуацию», – высказался Степаненко.