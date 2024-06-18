Мбаппе избежал операции на носу после травмы

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший травму в матче Евро-2024 с Австрией (1:0), избежал операции на носу.

По сведениям СМИ, Килиан Мбаппе прошел медицинский осмотр в больнице Дюссельдорфа. Врачи клиники приняли решение не оперировать капитана французской сборной. Новобранец «Реала» имеет шансы попасть в заявку на игру против Нидерландов, которая состоится 21 июня.

Данную информацию подтвердил Филипп Диалло, являющийся президентом Федерации футбола Франции.