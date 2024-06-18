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    Мбаппе избежал операции на носу после травмы

    Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший травму в матче Евро-2024 с Австрией (1:0), избежал операции на носу.

    По сведениям СМИ, Килиан Мбаппе прошел медицинский осмотр в больнице Дюссельдорфа. Врачи клиники приняли решение не оперировать капитана французской сборной. Новобранец «Реала» имеет шансы попасть в заявку на игру против Нидерландов, которая состоится 21 июня.

    Данную информацию подтвердил Филипп Диалло, являющийся президентом Федерации футбола Франции.

    • Франция с Килианом Мбаппе в составе переиграла Австрию Ральфа Рангника (1:0). Несмотря на победу, болельщики французской сборной переживали за здоровье своего лидера, получившего серьезную травму носа после столкновения с защитником Австрии.
    • Отметим, что Килиан Мбаппе имеет в своей активе 47 голов в 79 поединках в майке сборной Франции.

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    Источник: журналист RMC Sport Фабрис Хокинс

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