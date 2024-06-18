Вратарь сборной Украины Лунин заявил, что хотел бы остаться в «Реале»

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин поделился своими планами на будущее.

«Хочу ли остаться в «Реале»? Я сейчас со своей сборной, сконцентрирован на все 100% на ней. Для всего, что происходит за еe пределами, у меня есть уже агент. Но в жизни ничего не знаeшь точно. Но, конечно, да, хотел бы», – пояснил Лунин.

Страж ворот сборной Украины Андрей Лунин неудачно стартовал на Евро-2024. Голкипер дважды ошибся в матче с Румынией (0:3).

Примечательно, что Андрей сумел завоевать место в стартовом составе мадридского «Реала». Это случилось благодаря травме Тибо Куртуа. В завершившемся сезоне Лунин провел в майке мадридского коллектива 31 поединок. В них он сумел 12 раз оставить свои ворота в неприкосновенности, пропустив при этом 35 мячей. Вместе с командой Лунин выиграл чемпионат Испании и ЛЧ.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Лунин хотел бы сменить клубную прописку.