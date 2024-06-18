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    • Нападающий сборной Украины высказался о разгромном поражении в матче с Румынией

    Нападающий сборной Украины высказался о разгромном поражении в матче с Румынией

    Форвард Украины Роман Яремчук поделился мнением по поводу поражения от Румынии (0:3) в рамках группового раунда Евро-2024.

    «Счeт на табло – 0:3. Мы были хуже соперника. Нам нет никаких оправданий. Мы сегодня не показали свою игру, не выполнили установку тренера. Румыны заслуженно победили, а нам нужно хорошо поговорить в раздевалке и двигаться дальше», – высказался Яремчук.

    Сборная Румынии нанесла разгромное поражение Украине Сергея Реброва (3:0) На Евро-2024. В первые 45 минут игры румынская команда сумела забить один гол, воспользовавшись ошибкой украинского стража ворот Андрея Лунина. Во второй половине поединка румыны еще дважды поразили ворота украинцев, доведя счет до разгромного.

    Следующим соперником Украины станет Словакия. Румыния встретится с Бельгией.

    Форвард Роман Яремчук, представляющий цвета испанской «Валенсии», остался в запасе на игру с Румынией и вышел на футбольное поле только во втором тайме. Всего в активе Яремчука 15 голов в 51 встрече за сборную Украины.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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