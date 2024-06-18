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    • Футболисты сборной Украины попросили выйти тренера из раздевалки после разгромного поражения от Румынии

    Футболисты сборной Украины попросили выйти тренера из раздевалки после разгромного поражения от Румынии

    Игроки Украины после поражения от Румынии (0:3) в рамках группового раунда Евро– 2024 попросили выйти Сергея Реброва из раздевалки.

    По сведениям СМИ, футболисты украинской сборной приняли решение обсудить поражение от Румынии (0:3) без тренера.

    • Украина неудачно стартовала на Евро-2024, разгромно проиграв Румынии (0:3). Теперь в следующем туре дружине Реброва нужно обязательно обыгрывать Словакию.
    • Сергей Ребров находится у руля сборной Украины с 2023 года. Всего на счету специалиста 14 встреч. В них он сумел одержать 7 побед. Также в активе Реброва 4 ничьих и 3 поражения.

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    Источник: Goal

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