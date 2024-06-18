Футболисты сборной Украины попросили выйти тренера из раздевалки после разгромного поражения от Румынии

Игроки Украины после поражения от Румынии (0:3) в рамках группового раунда Евро– 2024 попросили выйти Сергея Реброва из раздевалки.

По сведениям СМИ, футболисты украинской сборной приняли решение обсудить поражение от Румынии (0:3) без тренера.