Футболисты сборной Украины попросили выйти тренера из раздевалки после разгромного поражения от Румынии

Игроки Украины после поражения от Румынии (0:3) в рамках группового раунда Евро– 2024 попросили выйти Сергея Реброва из раздевалки.
По сведениям СМИ, футболисты украинской сборной приняли решение обсудить поражение от Румынии (0:3) без тренера.
- Украина неудачно стартовала на Евро-2024, разгромно проиграв Румынии (0:3). Теперь в следующем туре дружине Реброва нужно обязательно обыгрывать Словакию.
- Сергей Ребров находится у руля сборной Украины с 2023 года. Всего на счету специалиста 14 встреч. В них он сумел одержать 7 побед. Также в активе Реброва 4 ничьих и 3 поражения.